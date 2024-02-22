Адвокаты Алвеса обжалуют приговор
Ожидаемый шаг.
Представители Дани Алвеса заявили о намерении обжаловать приговор.
Напомним, ранее суд признал бразильца виновным в изнасиловании и приговор его к четырем с половиной годам заключения.
У Алвеса осталась возможность подать апелляцию, чем и воспользуется его защита.
"Мы собираемся оценить приговор, но могу вам сказать, что мы собираемся подать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность Алвеса. Мы будем защищать его до конца", – цитирует адвоката бразильца Marca.
Ранее также сообщалось, что бизнесмена, который пытался купить МЮ, разыскивает Интерпол.
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