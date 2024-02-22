Бизнесмена, который пытался купить МЮ, объявили в розыск в Сингапуре
Томас Зиллиакус оказался мошенником.
Томас Зиллиакус объявил в розыск Интерполом в Сингапуре, пишет BNN Bloomberg.
Напомним, что финский бизнесмен пытался купить Манчестер Юнайтед, предлагая собрать половину требуемый суммы болельщикам.
Ранее также Зиллиакус работал в руководстве финского клуба ХИК, а после занялся другой деятельностью.
Сейчас Интерпол выдал красную карточку на предпринимателя в Сингапуре, его подозревают в финансовых махинациях.
Ранее также сообщалось, что Рэтклифф пригласил в клуб бывшую легенду МЮ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!