Рэтклифф пригласил легенду МЮ помочь в обновлении стадиона
Гари Невилл примет участие в проекте обновления Олд Траффорд, пишет The Athletic.
Экс-защитник МЮ вошел в состав свежесозданного комитета, который будет заниматься различными вопросами, касающимися обновления стадиона и приелжащей инфраструктуры.
Рэтклифф считает вопрос стадиона очень важным, но сначала миллиардеру стоит решить, хочет ли он обновить Олд Траффорд или построить новый стадион. Приход Невилла - первый шаг к ответу на этот вопрос.
Стоит понимать, что реконструкция стадиона дешевле, однако на время работ будут снижены доходы от матчей, а строительство нового оценивается в более миллиард фунтов.
Ранее также сообщалось, что Рэтклифф примет решение по Гринвуду скоро.
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