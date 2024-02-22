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Рэтклифф пригласил легенду МЮ помочь в обновлении стадиона

Гари Невилл поможет своеему клубу.
Сегодня, 09:43
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images

Гари Невилл примет участие в проекте обновления Олд Траффорд, пишет The Athletic.

Экс-защитник МЮ вошел в состав свежесозданного комитета, который будет заниматься различными вопросами, касающимися обновления стадиона и приелжащей инфраструктуры.

Рэтклифф считает вопрос стадиона очень важным, но сначала миллиардеру стоит решить, хочет ли он обновить Олд Траффорд или построить новый стадион. Приход Невилла - первый шаг к ответу на этот вопрос.

Стоит понимать, что реконструкция стадиона дешевле, однако на время работ будут снижены доходы от матчей, а строительство нового оценивается в более миллиард фунтов.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф примет решение по Гринвуду скоро.

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