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Рэтклифф - о Гринвуде: Он футболист Манчестер Юнайтед, а мы отвечаем за футбол

Вскоре новое руководство клуба примет решение.
Сегодня, 19:48
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф дал большое интервью после завершения сделки по покупке акций МЮ и среди прочего не обошел вниманией ситуацию с Мэйсоном Гринвудом.

Новый совладелец клуба заявил, что вскоре будет принимать решение по нападающему, но конкретно сейчас ничего еще не решено.

"Это молодые люди, которые не всегда воспитывались в лучших условиях, но сейчас получили много денег. И эту молодежь не всегда направляют на правильный путь.

Он футболист Манчестер Юнайтед, а мы отвечаем за футбол. Итак, ответ – да, совершенно очевидно, что решение по нему ещё не принято.

Когда возникают подобные проблемы, нам нужно понимать, на что они на самом деле влияют, а не обращать внимание на хайп. После этого нужно принять справедливое решение в свете ценностей клуба. Так мы и поступим: решим, хороший он парень или нет. И ответим, может ли он играть за Манчестер Юнайтед, будет ли это комфортно для нас и для болельщиков", - рассказал Рэтклифф.

Ранее также сообщалось, что клуб снова надолго потерял Люка Шоу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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