Рэтклифф - о Гринвуде: Он футболист Манчестер Юнайтед, а мы отвечаем за футбол

Сэр Джим Рэтклифф дал большое интервью после завершения сделки по покупке акций МЮ и среди прочего не обошел вниманией ситуацию с Мэйсоном Гринвудом.

Новый совладелец клуба заявил, что вскоре будет принимать решение по нападающему, но конкретно сейчас ничего еще не решено.

"Это молодые люди, которые не всегда воспитывались в лучших условиях, но сейчас получили много денег. И эту молодежь не всегда направляют на правильный путь.

Он футболист Манчестер Юнайтед, а мы отвечаем за футбол. Итак, ответ – да, совершенно очевидно, что решение по нему ещё не принято.

Когда возникают подобные проблемы, нам нужно понимать, на что они на самом деле влияют, а не обращать внимание на хайп. После этого нужно принять справедливое решение в свете ценностей клуба. Так мы и поступим: решим, хороший он парень или нет. И ответим, может ли он играть за Манчестер Юнайтед, будет ли это комфортно для нас и для болельщиков", - рассказал Рэтклифф.

Ранее также сообщалось, что клуб снова надолго потерял Люка Шоу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!