Шоу может пропустить остаток сезона

Защитник снова выбыл на длительный срок.

Травма Люка Шоу оказалась куда серьезней, чем казалось изначально, пишет Daily Mail.

Напомним, защитник МЮ лишь недавно вернутся на поле после травмы, как сразу получил новую в матче против Лутона.

У 28-летнего Шоу обнаружили проблемы с подколенным сухожилием, вероятно, англичанин не восстановиться до конца сезона и пропустит Евро.

Отметим, что запасной левый защитник манкунианцев Тайрелл Маласия все еще не восстановился, а Серхио Регилон покинул клуб зимой.

Ранее также сообщалось, что трансферный бюджет "дяьволов" будет ограничен.

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