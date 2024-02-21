iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шоу может пропустить остаток сезона

Защитник снова выбыл на длительный срок.
Сегодня, 19:14
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Травма Люка Шоу оказалась куда серьезней, чем казалось изначально, пишет Daily Mail.

Напомним, защитник МЮ лишь недавно вернутся на поле после травмы, как сразу получил новую в матче против Лутона.

У 28-летнего Шоу обнаружили проблемы с подколенным сухожилием, вероятно, англичанин не восстановиться до конца сезона и пропустит Евро.

Отметим, что запасной левый защитник манкунианцев Тайрелл Маласия все еще не восстановился, а Серхио Регилон покинул клуб зимой.

Ранее также сообщалось, что трансферный бюджет "дяьволов" будет ограничен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Шоу

Статьи по теме

Ключевой защитник Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам Ключевой защитник Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам
Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником
Защитник сборной Англии хочет, чтобы Саутгейт остался тренером команды Защитник сборной Англии хочет, чтобы Саутгейт остался тренером команды
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Другие страны22:03
Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:00
Порту - Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа21:58
Основной конкурент Лунина вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы
Лига Чемпионов21:55
Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
НБА21:44
Парень, потерявший ногу из-за аварии при участии игрока Майами, подал на него в суд
Лига Чемпионов21:28
Зинченко остался вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с Порту
21:00
PUMA FIT: FOREVER.FASTER від олімпійських призерів
Лига конференций20:58
Лига конференций-2023/24: Маккаби Хайфа прошел Гент в раунде плей-офф
Европа20:57
Зидан не исключает возможность возглавить Баварию
Европа20:54
Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK