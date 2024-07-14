Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии

Финал Евро-2024 - первый матч для Люка Шоу в стартовом составе на турнире.

В рамках финального матча Евро-2024 Испания встречается с Англией.

В старте "трех львов" вышел Люк Шоу. Благодаря этому он повторил достижение экс-форварда сборной Италии Марко Дельвеккио.

Для Шоу, как и для Дельвеккио 24 года назад финал чемпионата Европы - первый матч на турнире, в котором он вышел в стартовом составе.

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Отметим, что Марко отметился голом в финале Евро-2000, но победила Франция со счетом 2:1 благодаря голам Давида Трезеге и Сильвена Вильтора.

Также стоит сказать, что Люк появлялся на замены в матчах против Нидерландов и Швейцарии.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 0:0.



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