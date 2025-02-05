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Шоу снова выбыл из-за травмы

Защитник пропустит еще около месяца.
Сегодня, 13:15
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу снова получил травму, пишет UTD Menace.

По информации источника, у англичанина случился рецидив травмы и он пропустит еще около месяца.

Напомним, в последний раз Шоу играл еще в начале декабре, а затем выбыл с мышечным повреждением. В текущем сезоне у игрока всего три матча.

Также в карьере Люка это уже примерно 30-я травма. Из-за различных повреждений 29-летний защитник пропустил уже около 300 матчей.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует очередную перестройку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Шоу

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