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Шоу пропустит матч против Дании

Защитник все еще не готов играть.
Сегодня, 08:06
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Защитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед Люк Шоу не появится в матче против Дании.

Напомним, что главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал игрока в сборную несмотря на его повреждение, полученное еще в феврале.

Последний раз Шоу выходил на поле 18 февраля, а всего у него лишь 15 матчей в прошедшем сезоне. Однако Саутгейт все равно рассчитывает на игрока, однако не сегодня.

"Люк не сыграет против Дании, он на пути к тому, о чем мы думали изначально. Ему нужно еще немного поработать.

Бывают дни, когда ему нужно делать больше, чем остальным, и он нуждается в восстановлении. Он по-прежнему участвует в тренировках и работает по индивидуальной программе", – приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, онлайн трансляция поединка Дания - Англия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Шоу

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