Дания - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 20.06.2024
В четверг, 20 июня, сборные Дании и Англии встретятся в матче квартета С в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.
В первых поединках датчане сыграли вничью со Словенией, а англичане одолели 1:0 Сербию.
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Поединок состоится во Франкфурте-на-Майне на стадионе Франкфурт Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Дания - Англия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 20 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
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