Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Уже 14 июня на полях Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Участие примут 24 национальных сборных, которые и поспорят за звание лучшей.

Конечно, перед стартом турнира только ленивый не делится своими прогнозами относительно победителей и неудачников, а поскольку мы не ленивы, то наши редакторы также делятся своим видением, как будут разворачиваться события на турнире.

Василий Войтюк

Чемпион: Португалия

У португальцев очень талантливое поколение игроков, почти на каждой позиции есть несколько крутых исполнителей, ну и Криштиану Роналду до сих пор в деле. На ЧМ в Катаре они тоже показывали неплохую игру и вылетели только от удивительного Марокко. Что ж, если КР7 примет второстепенную роль в своем "последнем танце", то эта команда может стать чемпионом…но может и упасть в следующую категорию.

Команда-разочарование: Англия

Англичане всегда были богаты талантливыми игроками, но в этой сборной почти все звезды играют в линии атаки, тогда как оборона несколько проигрывает в качестве. А после вылета из-за травмы Гари Магуаера защитная линия команды Саутгейта вообще принимает какой-нибудь экспериментальный вид. Как всегда англичане едва ли не главные фавориты на победу в международном турнире, но шансы вылететь еще в финал очень велики.

Команда, которая удивит: Хорватия

Не знаю, можно ли в эту категорию относить полуфиналистов последнего чемпионата мира, но все-таки. Пока хорваты не выглядят фаворитами турнира, но лично я ожидаю их минимум в полуфинале турнира, что считаю уже достаточным основанием для "удивления".

Лучший игрок турнира: Бруно Фернандеш (Португалия)

Если чемпионат Европы выиграет Португалия, лучшим игроком должен стать Бруну. Долгое время в сборной он не показывал ту игру, что на клубном уровне, но в последних матчах за "селесао" просто включает себя лучшего и "божит".

Лучший бомбардир турнира: Килиан Мбаппе (Франция)

Я прогнозирую финал Франция – Португалия, а значит, для того чтобы такое произошло, Килиану Мбаппе нужно забивать много голов и становиться лучшим бомбардиром чемпионата.

Молодой игрок, который покажет себя: Расмус Хойлунд (Дания)

У сборной Дании не самая тяжелая группа, да, здесь есть Англия, но также есть Словения и Сербия. Выходить из такого квартета полуфиналисты прошлого Евро должны, особенно если с лучшей стороны себя покажет форвард Манчестер Юнайтед.

Как сыграет Украина: выйдут в 1/8 финала

Ни для кого не секрет, что наша команда в ряду с Бельгией считается фаворитом группы Е, вот и мне кажется, что Украина выйдет из группы со второго места. В моем прогнозе соперником в 1/8 финала станут Нидерланды, которые, к сожалению, окажутся нашей команде не по зубам.

Василий Медвидь

Чемпион: Франция

"Les Bleus" имеют лучшее поколение футболистов из всех европейских сборных. Если, по словам Жозе Моуринью, Португалия могла бы выставить две сборные, претендующие на победу на Евро, то Франция, кажется, могла бы выставить три, а возможно, и четыре таких сборных. К тому же, подопечным Дидье Дешама нужно реабилитироваться за ранний вылет от Швейцарии на прошлом континентальном первенстве, поэтому мотивации им хватит еще и после проигранного Чемпионата мира полтора года назад.

Команда, которая разочарует: Португалия

Я полностью согласен со своим коллегой в том, что судьба Португалии будет зависеть от Криштиану Роналду, и, по моему мнению, он не сможет пожертвовать собой ради командного успеха, взяв роль второго плана. Это и погубит коллектив Роберто Мартинеса, максимум которого будет полуфинал.

Команда, которая удивит: Шотландия

"Тартановая армия" проваливается в последних матчах, но отбор команда провела неплохо, победив Испанию, например. Поддержки болельщиков им будет достаточно, даже несмотря на то, что турнир проходит не дома, лидеры все в строю, да и группа, хоть и с хозяевами турнира, не сказать, что сложная. Однако, помешать шотландцам стать командой-открытием могут многие, например, Швейцария, с которой они будут играть в группе, Австрия, которая много матчей подряд с Ральфом Рангником во главе не проигрывает, и Турция.

Лучший игрок турнира: Килиан Мбаппе (Франция)

Если я прогнозирую Францию чемпионом, то было бы логично взять лучшим игроком турнира того, кто будет ее лидером, поэтому выбор Мбаппе очевиден.

Лучший бомбардир турнира: Килиан Мбаппе (Франция)

Аргументация будет абсолютно такой же, как и в предыдущей категории. Мбаппе - лидер команды, которой я пророчу трофей, и играет на острие атаки. Выбирать кого-то другого было бы странно.

Молодой игрок, который покажет себя: Кенан Йылдыз (Турция)

В этой категории я ограничил себя тем, что игрок должен быть либо не основным игроком клуба из топ-5 лиг, либо игроком не из топ-5 лиг. Кандидатов было много, но некоторые отсеялись из-за неуверенности в достаточном количестве игрового времени, а некоторые из-за слабости сборной в целом.

Йилдиз наиграл достаточно много игр за Ювентус в этом сезоне, но если брать игровое время в пересчете на минуты, то это будет лишь чуть более 10 полных матчей за кампанию, поэтому, считать его основным в клубе вряд ли можно. А вот в сборной он сыграл 90 минут в 2 из 3 последних матчей, а в третьем, выйдя на замену, отдал голевой пас.

Сборная Турции попала в квартет, из которого может выходить, если не со второго, то с третьего места, и если Йылдыз так же будет получать большое количество игрового времени, то ничто не помешает ему стать одним из открытий турнира.

Как сыграет Украина: 1/8 финала

Украине, скорее всего, придется встретиться со слишком тяжелым соперником, если мы пройдем со 2-го или 3-го места, что наиболее вероятно в нашем сценарии.

В целом, «желто-голубые» матчами с Италией и Англией показали, что могут противостоять оппонентам, которые превосходят их по классу, но квалификация - это одно, а турнир - это совсем другое, поэтому, скорее всего, мотивация у команд будет одинаковой, но по классу Украина проигрывает.

Однако, если коллектив Сергея Реброва совершит "маленькое чудо" и обойдет Бельгию, попав на более легкого соперника и победив его, или уже в 1/8 победит условные Нидерланды, разрушив мой прогноз, я, конечно, не расстроюсь.

Андрей Безуглый

Чемпион: Неожиданно, Германия.

На бумаге состав Бундестим слабее Англии и Франции, возможно, даже слабее Португалии и Испании, однако назвать его плохим нельзя, да и у немцев есть два серьезных преимущества. Первое и самое очевидное - домашний чемпионат, а второе - главный тренер. Пускай у него меньше опыта чем у коллег, но Нагельсманн - один из самых ярких представителей нового поколения тренеров, которые вскоре должны будут менять футбол. Почему не начать уже на домашнем Евро?

Команда, которая разочарует: Англия

Очень многие считают именно коллектив Саутгейта главным фаворитом на победу в турнире. Однако, как отмечали ранее, защита "трех львов" крайне непредсказуема, а состав в целом разбалансирован. Да, есть такие суперзвезды, как Кейн, Беллингем или Фоден, но именно атаке любит связывать руки Саутгейт, играя в оборонительный и даже "трусливый" футбол. Англия, осторожничая, может оступиться на любой стадии турнира, а любой результат кроме финала станет разочарованием.

Команда, которая удивит: Грузия

Команда Вилли Саньола уже удивила всех, впервые в истории выйдя на Евро, однако, можно надеяться, что на этом сюрпризы не кончились. Вряд ли дебютанты смогут что-то противопоставить Португалии, однако шансы с другими командами имеются довольно неплохие. Грузины могут выходить в 1/8, а там, например, громко хлопнуть дверью на прощание. Так или иначе, выход Грузии из группы уже будет приятным сюрпризом.

Лучший игрок турнира: Тони Кроос (или Антуан Гризманн)

Если я все же прав, и Германия сумеет выиграть турнир, то, очевидно, во многом благодаря многоопытному Кроосу. А если же Германия быстро покинет Евро, я бы поставил на то, что лучшим игроком станет Антуан Гризманн. Мбаппе, вероятно, будет много забивать, вероятно, даже важные голы, все это мы видели на ЧМ-2022. Однако там же мы видели, что атаками французов дирижировал Гризманн, а потому во многом от его формы будет зависеть судьба французской сборной.

Антуан Грізманн / Источник: Getty Images

Лучший бомбардир турнира: Килиан Мбаппе (Франция)

У сборной Германии нет человека, который будет заколачивать мяч за мячом, зато он есть у Франции, и это Килиан Мбаппе. Вероятней всего, французы зайдут достаточно далеко, чтобы форварда Реала стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Молодой игрок, который покажет себя: Жоау Невеш (Португалия)

В центре поля сборной Португалии огромная конкуренция, но мне кажется, Евро - идеальный шанс для Жоау Невеша показать всему миру, почему Бенфика требует за него 100 млн евро. Хавбек и сам должен понимать это, а потому просто обязан в течение турнира выиграть конкуренцию у другого Невеша, Витиньи или Нунеша и составить убойный дуэт с Фернандешем.

Как сыграет Украина: 1/8 финала

В 1/8 финала команда Сергея Реброва обязана выходить, сейчас кажется, что это уже решенный факт. А вот пройти дальше будет очень непросто. И если на поле наши парни могут потягаться с сильнейшими командами Европы, то в ментальном и психологическом плане это выглядит сомнительно. Хотя с другой стороны, сейчас в команде немало по-настоящему опытных игроков, и 1/4 финала в Германии не выглядит совсем уже безумной фантазией.

Алексей Погорелов

Чемпион: Португалия

Португалия собрала на чемпионат Европы очень интересный ростер. Можно даже сказать, что эта сборная сильнее, чем та, которая обыграла Францию в 2016 году. И хотя это не всегда бывает гарантией успеха, есть вера в то, что Роналду и компания завоюют для своих соотечественников второй международный трофей.

Команда-разочарование: Италия

Италия была бы одним из претендентов на победу в турнире, если бы не травмы, которые не позволять сыграть на Евро целому ряду исполнителей.

Итальянцы не впечатлили в отборе, где они лишь в последнем туре вырвали у Украины вторую путевку. Они также не впечатлили во время товарищеских матчей. Невзрачная игра, не самый сильный состав и любитель газпромовских денег у руля "скуадры адзурры" не обещают ничего хорошего для итальянской публики.

Команда, которая удивит: Дания

На самом деле, турнирный путь датчан может оказаться не самым длинным, но его вполне может хватить, чтобы команда Каспера Хьюлманда успела влюбить в себя футбольных фанатов за пределами Дании.

У датской сборной есть классные игроки, которые не первый раз сыграют на большом турнире, но есть и молодежь, которая горит желанием проявить себя. Этого должно хватить, чтобы, как минимум, со второго места выйти в плей-офф, а там кто знает, что произойдет.

Лучший игрок турнира: Бруно Фернандеш

Зачастую лучшего игрока турнира выбирают из команды-победительницы, поэтому логично найти его среди тех, кого я поставил в качестве чемпиона.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш имеет какую-то сумасшедшую статистику как для не нападающего: в последних 11 матчах за сборную хавбек отметился 10 голами и 6 ассистами. Если никто не перекроет кислород португальскому волшебнику, то выбор MVP турнира будет очевиден.

Бруно Фернандеш / Источник: Getty Images

Лучший бомбардир турнира: Харри Кейн

Капитан сборной Англии находился в прекрасной форме до травмы в конце сезона. В товарищеских матчах он понемногу набирал нужные кондиции и будем надеяться, что в Германии он будет в топовой форме.

Сейчас проходит прайм Кейна, он один из самых стабильных форвардов современности в плане результативности. Поэтому на ЧЕ-2024 он должен выложиться по максимуму, чтобы у англичан на протяжении всего турнира был повод скандировать "It's coming home".

Молодой игрок, который покажет себя: Илья Забарный (Украина)

А кто сказал, что в данной категории могут быть только игроки, которые действуют ближе к атаке?

Вроде бы кажется, что Илья играет уже очень давно, но ведь ему всего 21 год, у него еще вся карьера впереди. Он пропустил лишь один матч в прошедшем сезоне, и тот из-за болезни, а фанаты Борнмута выбрали именно его лучшим игроком сезона.

Забарный, несмотря на свой возраст, уже имеет большой опыт, он уверенно играет, да еще и имеет большие габариты, что создает проблемы форвардам соперника. И если Илья проведет Евро на том же уровне, что и прошлый сезон, то он имеет все шансы пойти на повышение сразу после турнира.

Как сыграет Украина: выйдет в 1/8 финала, но вылетит от Нидерландов/Франции

Нельзя сказать, что подопечные Сергея Реброва как-то удивят или, наоборот, разочаруют. Мы рассматриваем самый вероятный вариант, при котором "желто-синие" занимают второе место группы Е после Бельгии и выходят в плей-офф.

А там соперником Украины будет вторая команда группы D, где играют Нидерланды, Франция, Польша и Австрия. Вероятнее всего, это будет кто-то из первых двух, а в игре против них, будем честны, шансов у нашей команды будет мало.

Богдан Войченко

Чемпион: Франция

Что говорить за вице-чемпонов мира? У них сильнейший состав, один из лучших игроков мира на данный момент, да и система, которая налажена временем.

Да, у французов могут быть проблемы с сильными командами, но Дидье Дешам не раз показывал, что умеет признавать ошибки и переворачивать ход встречи. Яркий пример - финал ЧМ-2022 с Аргентиной, но фарта не хватило лишь в серии пенальти. Чего ждать от "синих"? Только победу!

Команда-разочарование: Португалия

Некоторые мои коллеги верят, что Португалия станет чемпионом Европы. Один раз такой фарт прошел, но при таком отсутствии сыгранности звезд и тренере-неудачнике не стоит ждать триумфа.

Роналду так и остался якорем команды, который не дает ей развиваться. Криштиану отказывается подстраиваться и хочешь, чтобы играли на него. Эгоизм форварда уже не раз приводил к скандалам и провалам команд. Вероятно, нас ждет повторение прошлого чемпионата мира и "фантомных" голов именитого португальца.

Источник: Getty Images

Команда, которая удивит: Швейцария

На Евро-2024 много команд, которые могут удивить, но стоит обратить свое внимание на швейцарцев. Они имеют хороший баланс опыта и молодости, которые позволит игрокам быть максимально сыгранными и подарить фанатам невероятные эмоции.

Ждем "красно-белых" точно в 1/4 финала турнира, там может и повезти со жребием, заняв более высокое место на Евро.

Лучший игрок турнира: Килиан Мбаппе (Франция)

Главная причина, почему Франция выиграет этот чемпионат Европы - это Мбаппе. Нападающий наконец-то спасся от ПСЖ, перешел в Реал и теперь может играть без лишних мыслей о своем клубном будущем.

"Трехцветные" играют в крайне атакующий футбол, а Мбаппе станет его наконечником, завершая многочисленные моменты, создавая пространство для себя и своих партнеров. Данный турнир обязан стать бенефисом футболиста.

Лучший бомбардир: Харри Кейн (Англия)

Англичане едут на Евро в крайне боевом составе. Атака у "трех львов" пестрит яркими личностями, которые сильны как в индивидуальном, так и командном мастерстве, умея делать все, чтобы партнеры имели шанс на гол.

Кейн, думаю, сможет проявить свое бомбардирское чутье, ведь его злость за очередной сезон без трофеев возросла до невиданных высот. Форвард будет рвать и метать за себя и свою страну. Свою задачу забивать голы он выполнит. Их точно будет немало, вопрос только в их точном количестве.

Источник: Getty Images

Молодой игрок, который себя покажет: Ламин Ямаль (Испания)

Что творит этот школьник. Юный испанец за год в Барселоне набрался смелости, ума и храбрости, благодаря чему без особых проблем "возит" своих оппонентов только так!

А что творил Ямаль в товарищеском матче с Бразилией… Бедные те левые защитники, которые будут встречать этого быстроногого испанца. Ламин точно имеет все шансы показать свой высокий уровень и потенциал, заставив говорить о себе всю прессу.

Как сыграет Украина: выход в плей-офф со 2-3 места и вылет в 1/8

Как нам показал матч с поляками, наши парни пока находятся не в лучшей форме. Очень сильно страдает командная игра, понимание игры и не все футболисты индивидуально показывают свои наилучшие качества.

Увы, но мы сможем увидеть всего одну победу на Евро, и то, если сможем одолеть Румынию. Наш предел - 4/5 очков в группе и вылет в 1/8 от Испании, Хорватов, Италии, Дании и Нидерландов. Выбирайте кого-угодно, но будет в любом случае сложно и невозможно.

На ISPORT доступен календарь всех матчей Евро-2024.

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