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Владелец МЮ подколол игрока своей команды

Сэр Джим Рэтклифф обратился напрямую к Люку Шоу.
Сегодня, 15:08
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф не смог сдержаться и не пошутить про Люка Шоу.

Накануне FA попросила различных британских известных личностей записать обращение к сборной перед финалом Евро-2024.

Среди приглашенных гостей оказался и Рэтклифф, который в конце своей речи обратился напрямую к Шоу и попросил его не травмироваться снова.

"Удачи тебе в воскресенье. Я искренне верю, что ты добьешься успеха. Люк, пожалуйста, не травмируй свое подколенное сухожилие снова", - сказал Рэтклифф.

Напомним, онлайн трансляция матча Испания - Англия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Люк Шоу

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