Владелец МЮ подколол игрока своей команды
Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф не смог сдержаться и не пошутить про Люка Шоу.
Накануне FA попросила различных британских известных личностей записать обращение к сборной перед финалом Евро-2024.
Среди приглашенных гостей оказался и Рэтклифф, который в конце своей речи обратился напрямую к Шоу и попросил его не травмироваться снова.
"Удачи тебе в воскресенье. Я искренне верю, что ты добьешься успеха. Люк, пожалуйста, не травмируй свое подколенное сухожилие снова", - сказал Рэтклифф.
Sir Jim Ratcliffe telling Luke Shaw:— Football Hub (@FootbalIhub) July 14, 2024
"Please don't pull your hamstring again." pic.twitter.com/PFiopQHqSE
Напомним, онлайн трансляция матча Испания - Англия доступна на нашем сайте.
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