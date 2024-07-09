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Защитник сборной Англии: Саутгейт - это тот тренер, который нам нужен

Люк Шоу встал на защиту тренера "трех львов".
Сегодня, 11:32
Люк Шоу и Гарет Саутгейт / Getty Images
Люк Шоу и Гарет Саутгейт / Getty Images

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о гейте в сторону главного тренера команды Гарета Саутгейта.

По словам футболиста, Саутгейт - это именно тот специалист, который должен возглавлять главную команду страны.

"В начале турнира от меня ожидали, что я вернусь после травмы гораздо раньше. Я пережил немало неудач. Сейчас я здесь, и мне было очень приятно выйти на поле в матче против Швейцарии.

Теперь у нас будет еще один полуфинал... мы любим Гарета Саутгейта. Я думаю, что он действительно хорош. Он именно тот, кто нам нужен. Он всегда ставит игроков на первое место, и благодаря этому мы можем выходить на поле и стараться быть на высоте".

Также Шоу ответил, может ли выделить какие-то слабые стороны сборной Нидерландов.

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"Я не думаю, что у них есть какие-то проблемы. Это действительно хорошая команда. Они очень хорошо натренированы. Мы просто должны сосредоточиться на том, что мы должны сделать.

Самое главное - это победа. На данный момент, нравится это людям или нет, то, как мы играем, вывело нас в полуфинал. Это все, что имеет значение", - заявил Люк.

Напомним, матч Англия - Нидерланды состоится завтра, 10 июля, в 22:00.

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