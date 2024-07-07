Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 10.07.2024
В среду, 10 июля, сборные Нидерландов и Англии сыграют в рамках полуфинала Евро-2024.
По итогам группового этапа команда Рональда Кумана заняла третье место, победив Польщу (2:1), сыграв вничью с Францией (0:0) и уступив Австрии (2:3). Далее нидерландцы разгромили Румынию (3:0) и добыли волевую победу над Турцией (2:1).
Англичане с пятью очками заняли первое место группы С за счет победы над Сербией (1:0) и двух ничьих с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта одолели Словакию в дополнительное время (2:1) и Швейцарию в серии пенальти (1:1, по пен. 5:3).
Читай также: Сетка плей-офф Евро-2024: прогнозы на победителя турнира
Поединок Нидерланды - Англия состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Англия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 10 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Стоит отметить, что 9 июля состоится первый полуфинал, в котором сойдутся Испания и Франция.
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!