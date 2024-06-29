Сетка плей-офф Евро-2024: прогнозы на победителя турнира

Перед стартом группового раунда чемпионата Европы наша команда делилась своими мыслями и прогнозами, среди которых мы писали, кто должен победить в турнире.

Первый раунд Евро-2024 мог изменить мнение некоторых редакторов, ведь какие-то команды показали не лучший уровень футбола, другие сыграли лучше, чем этого ожидали.

Что ж, знакомим вас с мнением наших редакторов, как будет выглядеть полная сетка плей-офф Евро-2024.

Василий Медвидь

В отличие от других своих коллег, я решил немного "счетерить" и добавить прогноз "сердцем" и прогноз умом.

В первом в финале встретятся две главные сенсации этого Евро – Грузия и Австрия. На самом деле, я считаю, что даже если это произойдет, то больше шансов будет у австрийцев, однако грузины увлекли меня своим желанием и самоотдачей на протяжении всех трех матчей группового этапа, поэтому победителем моего сердца стали именно они.

Если же отвергнуть персональные симпатии, то думаю, что чемпионом станет Англия. Да, подопечные Гарета Саутгейта не поражали игрой на групповом этапе, но результат они получать умеют, а это самое главное. Думаю, что какие-то проблемы у "трех львов" возникнут только в финале, так как их часть сетки намного проще, а в самом финале, возможно, именно этот фактор окажется главным.

Андрей Безуглый

На групповом этапе Германия, Португалия и Испания показала более чемпионскую и яркую игру, чем основные фавориты турнира Англия и Франция. Если Саутгейт и Дешам не просто копили силы, а планирует так выиграть турнир, то я рассчитываю, что соперникам удастся их остановить без особого труда и выбить уже на стадии четвертьфиналов. Хотя вполне можно ждать сенсации уже в 1/8 финала.

Если же в первых играх все пойдет очевидным путем, все три моих фаворита встретятся в сетке слишком рано. И, пожалуй, игры в верхней части сетки уже с 1/4 можно считать досрочными финалами в то время, как внизу, если я ошибаюсь по поводу Англии, будет просто легкая прогулка для "трех львов". Однако я уверен, что и Турции, и Италии есть чем удивить болельщиков.

Игорь Мищук

Неужели кто-то поверил в какую-то феноменальную силу Грузии против немотивированных португальцев в ненужном им матче и восхитился до того, что едва не начал списывать лузитан со счетов? Не смешите. Сборная Португалии пока выглядит наиболее сбалансированной командой с достаточным ресурсом для победы в турнире, хотя и с четвертьфинала ее ждут противостояния достойные финала.

Изначально, еще до старта Евро-2024, как фаворит рассматривалась Англия, но совсем невыразительная игра на групповом этапе ее позиции пошатнула. Вместо "трех львов" можно рискнуть отдать предпочтение Италии, которая способна дать результат в более легкой половине сетки плей-офф, но защитить титул объективно не сумеет.

Богдан Войченко

Мой выбор пал на Францию в качестве победителя Евро-2024 потому что команда особо не поменялась с прошлого международного турнира, сумев стать вице-чемпионом мира. Шансы подопечных Дидье Дешама как всегда одни из самых высоких, однако сетка у команды будет крайне непростой, ведь на пути им встретятся сплошные топы.

Португальцы и испанцы будут пройдены на опыте, а вот с Англией в финале состоится битва антифутбола, где фактор Килиана Мбаппе и более сыгранной сборной Франции должен сыграть свою роль и привести команду к трофею.

Василий Войтюк

В 1/8 финала почти все пары выглядят очень "однобокими" с явным фаворитом, не имеющим права "оконфузиться". Самой интересной здесь выглядит пара Швейцария – Италия и мне почему-то кажется, что именно Швейцарцы должны стать первыми, кто выбьет какую-нибудь именитую команду из турнира.

Перед стартом первенства я ставил на Португалию как будущего победителя и своей игрой эта команда показала, что действительно может называться фаворитом турнира. Если Криштиану Роналду только не включит режим Артема Довбика и не начнет всеми правдами и неправдами пытаться забить гол, плохо влияя на командный результат, то эта команда имеет все возможности пройти до решающего матча и одержать там победу.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с полным расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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