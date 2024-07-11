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"Поклон Уоткинсу": Бывший соперник Усика выразил восхищение победой Англии над Нидерландами

Англичанин Тони Беллью отреагировал на выход соотечественников в финал Евро-2024.
Сегодня, 17:20
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью, завершивший профессиональную карьеру в 2018 году после поражения от Александра Усика в последнем для украинца боя в тяжелом дивизионе, высказался о победе Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

Накануне "три льва" на 91+1-й минуте вырвали путевку в финал чемпионата Европы, где встретятся с Испанией.

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Английский экс-боксер, выступающий сейчас в роли эксперта, поддерживал своих соотечественников по ходу матча.

"Действительно хорошее атакующее начало. Вперед, Англия", - написал он.

А после матча Беллью выразил восхищение победой сборной Англии и героем встречи Олли Уоткинсом.

"Поклон Олли Уоткинсу. Вау! Сегодня вечером все на поле были потрясающими", - отметил англичанин в сети X.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Нидерланды - Англия (1:2).

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Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

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