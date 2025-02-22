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"Будет очень сложно": Экс-чемпион объяснил, почему Баколе проиграет Паркеру

Тони Беллью предположил, как может сложиться будущий поединок.
Сегодня, 13:59
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью сделал прогноз на будущий бой между обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и Мартином Баколе, который заменил чемпиона IBF Даниэля Дюбуа.

По его мнению, конголезскому боксеру, принявшему поединок на коротком уведомлении, будет сложно противостоять хорошо подготовленному сопернику.

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"Я отдаю должное обоим парням за то, что они выйдут и устроят этот потрясающий бой, ведь это великолепный поединок, который организовали в последнюю минуту. Паркер должен победить в этом бою, учитывая его опыт и тот факт, что он прошел полный тренировочный лагерь, который, на мой взгляд, был очень хорошим.

Баколе будет чрезвычайно опасным в первой половине поединка. Меня не удивит, если он отнесется к этому бою как к четырехраундовому, пойдет вперед и опустошит свой бак ради быстрой остановки. Это может быть его лучшим путем к победе, потому что будет очень сложно драться с Паркером все 12 раундов на коротком уведомлении. Однако это будет отличный бой. Я уважаю обоих парней за согласие подраться", - приводит слова Беллью DAZN.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Баколе показал рекордный вес в карьере перед боем с Паркером.

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