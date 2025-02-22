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Баколе показал рекордный вес в карьере перед боем с Паркером

Мартин заменит Дюбуа в титульном поединке.
Сегодня, 11:50
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе проведет поединок  против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.

Мартин пропустил официальную церемонию взвешивания, однако взвесился.

Конголезец показал на весах рекордный результат в карьере – 142,9 кг.

До этого максимальный вес Баколе составлял 135,8 кг, когда боксировал против Карлоса Такама. Мартин одержал досрочную победу в четвертом раунде.

Отметим, что Баколе заменит Дюбуа в поединке с Паркером, ведь британец заболел.

Ранее Усик назвал боксера, с которым хочет провести свой следующий бой.

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