Баколе показал рекордный вес в карьере перед боем с Паркером
Мартин заменит Дюбуа в титульном поединке.
Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе проведет поединок против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.
Мартин пропустил официальную церемонию взвешивания, однако взвесился.
Martin Bakole has ‘weighed in’ ahead of his fight with Joseph Parker pic.twitter.com/vpIsciGwqo— Mail Sport (@MailSport) February 22, 2025
Конголезец показал на весах рекордный результат в карьере – 142,9 кг.
До этого максимальный вес Баколе составлял 135,8 кг, когда боксировал против Карлоса Такама. Мартин одержал досрочную победу в четвертом раунде.
Отметим, что Баколе заменит Дюбуа в поединке с Паркером, ведь британец заболел.
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