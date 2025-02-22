Усик назвал боксера, с которым хочет провести свой следующий бой

Александр высказался о противостоянии Баколе и Паркера.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сделал заявление о своем следующем поединке.

Украинский боксер заявил, что хочет выйти в ринг с Даниэлем Дюбуа, несмотра на то, что он снялся с поединка против Джозефа Паркера.

"В следующем поединке я хочу подраться с Дюбуа", - сказал Усик для DAZN.

Украинец не стал делать прогноз на поединок Баколе - Паркер, которые сойдутся в ринге 22 февраля.

Ранее Уоррен назвал потенциальных соперников Дюбуа после срыва боя с Паркером.

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