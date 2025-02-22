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Уоррен назвал потенциальных соперников Дюбуа после срыва боя с Паркером

Промоутер проведет переговоры в Саудовской Аравии.
Сегодня, 10:10
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о будущем британца.

Функционер рассказал, кто может стать соперником Дюбуа.

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"Пикантность этой ситуации заключается в том, что теперь у нас есть больше вариантов. Я бы хотел увидеть реванш с Усиком. Это вариант. Если их бой можно устроить, то я с удовольствием сделаю это. 

У нас также есть Джозеф Паркер и Энтони Джошуа, который восстановился после своей травмы и, возможно, теперь захочет устроить реванш, учитывая, что Дюбуа переболел.Мы посмотрим, что будет. Все они в Саудовской Аравии. Несомненно, мы все рассмотрим и поговорим. Это все, что мы делаем. Мы собираемся вместе, садимся, говорим и смотрим, что происходит", - сказал Уоррен для Sky Sports.

Ранее промоутер Дюбуа прокомментировал снятие Даниэля с бою против Паркера.

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