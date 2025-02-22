iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Дюбуа прокомментировал снятие Даниэля с бою против Паркера

Уоррен рассказал, кто принял решение о том, чтобы британец отказался от поединка.
Сегодня, 09:24
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался об отказе своего клиента от поединка против Джозефа Паркера.

По словам функционера, он разочарован, что британский боксер не сможет провести бой.

Читай также: "Рискованный поединок": Промоутер усомнился в шансах Баколе в бою с Паркером

"Я очень подавлен, очень разочарован. Сегодня болезнь Даниэля на самом деле уже не такая страшная, ему было хуже. Мы посадим его на самолет и отправим домой. Он очень расстроен.

Люди не разбираются в боксе, они не понимают, что боксер платит за тренировочный лагерь, за спарринг-партнеров. Это очень дорого. 

В прошлом бою у него был небольшой тонзиллит. Я не знаю, чем он болен в этот раз. Главное, что Даниэль не может драться. Мы не снимали его с боя. Мы не были рады тому, что он подерется, и врач Британского боксерского совета контроля сказал, что Даниэль не может драться", - сказал Уоррен для Sky Sports.

Соперником Паркера станет Мартин Баколе. Ранее стало известно, какой титул будет стоять на кону боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Биатлон-2024/2025: состоится женская эстафета на чемпионате мира Биатлон-2024/2025: состоится женская эстафета на чемпионате мира
Лига конференций: определено расписание матчей 1/8 финала Лига конференций: определено расписание матчей 1/8 финала
Уоррен назвал потенциальных соперников Дюбуа после срыва боя с Паркером Уоррен назвал потенциальных соперников Дюбуа после срыва боя с Паркером
Лига Европы: стал известен календарь матчей 1/8 финала Лига Европы: стал известен календарь матчей 1/8 финала

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: состоится женская эстафета на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Биатлон10:30
Биатлон-2024/2025: состоится женская эстафета на чемпионате мира
Лига конференций10:20
Лига конференций: определено расписание матчей 1/8 финала
Бокс10:10
Уоррен назвал потенциальных соперников Дюбуа после срыва боя с Паркером
Лига Европы10:00
Лига Европы: стал известен календарь матчей 1/8 финала
Лига Чемпионов09:45
Лига чемпионов: утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала
09:41
Экстра-лига по футзалу: Athletic – Кардинал, Любарт – ХИТ
Бокс09:24
Промоутер Дюбуа прокомментировал снятие Даниэля с бою против Паркера
Биатлон08:54
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
Европа08:34
Футбол сегодня: возвращение УПЛ, Эвертон - Манчестер Юнайтед, Валенсия - Атлетико, матчи Арсенала, Челси, Барселона
НБА08:14
НБА: Юта без Михайлюка проиграла Оклахоме, победы Далласа и Детройта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK