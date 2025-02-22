Промоутер Дюбуа прокомментировал снятие Даниэля с бою против Паркера

Уоррен рассказал, кто принял решение о том, чтобы британец отказался от поединка.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался об отказе своего клиента от поединка против Джозефа Паркера.

По словам функционера, он разочарован, что британский боксер не сможет провести бой.

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"Я очень подавлен, очень разочарован. Сегодня болезнь Даниэля на самом деле уже не такая страшная, ему было хуже. Мы посадим его на самолет и отправим домой. Он очень расстроен.

Люди не разбираются в боксе, они не понимают, что боксер платит за тренировочный лагерь, за спарринг-партнеров. Это очень дорого.

В прошлом бою у него был небольшой тонзиллит. Я не знаю, чем он болен в этот раз. Главное, что Даниэль не может драться. Мы не снимали его с боя. Мы не были рады тому, что он подерется, и врач Британского боксерского совета контроля сказал, что Даниэль не может драться", - сказал Уоррен для Sky Sports.

Соперником Паркера станет Мартин Баколе. Ранее стало известно, какой титул будет стоять на кону боя.

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