"Рискованный поединок": Промоутер усомнился в шансах Баколе в бою с Паркером

Промоутер Эдди Хирн отреагировал на замену Мартином Баколе обладателя пояса IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа в бою против Джозефа Паркера.

Функционер выразил сомнение, что конголезский боксер подойдет к этому противостоянию в оптимальной форме.

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"Я не ожидал, что Паркер будет драться с Баколе. Это может быть более интересный бой, чем Дюбуа - Паркер. Это отличный и рискованный поединок.

Одно из самых слабых мест Баколе - это физическая форма. Можно предположить, что, сидя в ДР Конго, Мартин не сможет быть готовым на 110 процентов к этому противостоянию. Удачи Мартину. Удачи Джо. Шоу продолжается", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Поединок Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Баколе оценил его согласие на бой с Паркером.

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