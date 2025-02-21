"Заслуживает огромного уважения": Промоутер Баколе оценил его согласие на бой с Паркером

Бен Шалом, промоутер конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе, высказался о том, как его подопечный заменил чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в бою с Джозефом Паркером.

По словам функционера, все произошло очень быстро, а его клиент заслуживает уважения, что согласился на поединок в такой короткий срок.

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"Это самая нелепая сделка, которую я когда-либо заключал. Обычно мы не торопимся. Дюбуа получил травму, а я увидел твитт от The Ring, как и все остальные. Я связался с командой Мартина и спросил, можем ли мы принять бой. Они ответили, что сто процентов, они готовы.

Я написал его превосходительству, подтвердив нашу готовность принять этот вызов. Было немного споров по телефону, но мы заключили сделку очень быстро. Мартин хочет боя, поэтому садится в самолет и летит сюда.

Еще много работы с медицинским обследованием и другими моментами, но это происходит. Это невероятно, и Мартин заслуживает огромного уважения. Просто нет другого супертяжеловеса на планете, который принял бы бой с Паркером всего за два дня. Это невероятно", - сказал Шалом в комментарии Fight Hub TV.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее менеджер оценил готовность Паркера к новому сопернику.

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