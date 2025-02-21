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Паркер – о Баколе: Он зверь!

Новозеландский боксер оценил своего нового оппонента.
Сегодня, 08:47
Баколе и Паркер / Getty Images
Баколе и Паркер / Getty Images

Джозеф Паркер, бывший претендентом на чемпионский пояс, не сможет побороться за него из-за отмены поединка с Даниэлем Дюбуа.

Чемпион в сверхтяжелом весе заболел, из-за чего не сможет боксировать, поэтому Паркеру нашли соперника на замену - им стал Мартин Баколе.

Мартин Баколе — он зверь среди бойцов. И я с нетерпением жду, чтобы испытать себя против Мартина. Его раньше избегали, так что давайте сделаем это.

33-летний Баколе за свою карьеру в профессионалах провел 22 поединка, проиграл лишь один из них в далеком 2018 году.

Ранее ISPORT приводил слова Паркера, который прокомментировал отмену поединка против Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

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