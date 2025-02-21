iSport.ua
Русский Українська

Паркер прокомментировал отмену боя против Дюбуа

Новозеландец отнесся к этому с пониманием.
Сегодня, 08:07
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Накануне произошло большое событие в мире бокса - чемпион мира в тяжелом весе Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула из-за состояния здоровья.

Его оппонент – новозеландец Джозеф Паркер – прокомментировал Boxing News сложившуюся ситуацию.

"В жизни всякое случается. Мы живем не только боксом. Нужно адаптироваться, приспосабливаться и идти вперед. Несмотря ни на что. Я надеюсь, что Даниэль скоро поправится".

Отметим, что Паркер все же проведет поединок 22 февраля в Эр-Рияде, но соперником его станет Мартин Баколе, который согласился заменить Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Паркер – о Баколе: Он зверь! Паркер – о Баколе: Он зверь!
"Ему все равно": Менеджер оценил готовность Паркера к новому сопернику "Ему все равно": Менеджер оценил готовность Паркера к новому сопернику
Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои Бетербиев - Бивол, Паркер - Баколе, поединки Шакура, Ортиса и Чжилея: прогнозы на бои
Жеребьевка Лиги конференций: онлайн-трансляция Жеребьевка Лиги конференций: онлайн-трансляция

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина замкнула топ-20
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:05
Жеребьевка Лиги конференций: онлайн-трансляция
НБА10:40
ЛеБрон вышел на третье место по количеству матчей в "регулярках" НБА
Другие страны10:10
КОНКАКАФ вынесла наказание арбитру, попросившему у Месси автограф сразу после финального свистка
Европа09:49
Один из лучших голкиперов мира сломал палец руки
Лига Чемпионов09:39
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
Лига Европы09:26
Кто выиграет Лигу Европы сезона-2024/25: Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм - главные фавориты на титул
Лига Европы09:16
Лига Европы: онлайн-трансляция жеребьевки
Бокс08:47
Паркер – о Баколе: Он зверь!
НБА08:18
НБА: Сан-Антонио выиграл первый матч без Уэмбаньями, ЛеБрон - самый результативный игрок дня
Бокс08:07
Паркер прокомментировал отмену боя против Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK