Паркер прокомментировал отмену боя против Дюбуа

Новозеландец отнесся к этому с пониманием.

Накануне произошло большое событие в мире бокса - чемпион мира в тяжелом весе Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула из-за состояния здоровья.

Его оппонент – новозеландец Джозеф Паркер – прокомментировал Boxing News сложившуюся ситуацию.

"В жизни всякое случается. Мы живем не только боксом. Нужно адаптироваться, приспосабливаться и идти вперед. Несмотря ни на что. Я надеюсь, что Даниэль скоро поправится".

Отметим, что Паркер все же проведет поединок 22 февраля в Эр-Рияде, но соперником его станет Мартин Баколе, который согласился заменить Дюбуа.

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