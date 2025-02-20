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Дюбуа не выйдет на бой с Паркером - новозеландец получил нового соперника

Британский чемпион IBF официально снялся с поединка.
Вчера, 22:40
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) не сможет выйти в ринг в запланированном бою против Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Ранее стало известно, что британский боксер заболел, и после медицинского осмотра было принято решение снять его с поединка.

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Как информирует The Ring, новозеландскому экс-чемпиону быстро нашли замену, которой станет конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (21-1, 16 КО).

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля во время вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, ранее в рамках этого боксерского шоу также произошла смена соперника у чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона - вместо Флойда Скофилда в ринг с американцем выйдет Джош Пэдли.

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