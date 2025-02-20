Бой Дюбуа - Паркер оказался на грани срыва
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) рискует не выйти на предстоящий бой против Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).
Как сообщает The Ring, поединок оказался на грани срыва из-за болезни британского чемпиона.
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За два дня до боя у Дюбуа возникли проблемы со здоровьем, и на данный момент он проходит медицинское обследование.
По информации издания, британцу уже ищут замену, если он все же не сможет выйти в ринг. В качестве соперника для Паркера рассматриваются три варианта: Лоуренс Околи, Дэвид Аделейе и Мурад Алиев.
Бой Дюбуа - Паркер должен состояться 22 февраля во время вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, главным событием которого станет реванш за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Напомним, ранее в рамках этого боксерского шоу произошла смена соперника у чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона - вместо Флойда Скофилда в ринг с американцем выйдет Джош Пэдли.
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