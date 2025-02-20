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Стало известно, посетит ли Усик бой Дюбуа - Паркер

Александр, вероятно, проведет поединок с победителем.
Сегодня, 00:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о поединке Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера.

Украинец считает, что британец победит.

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"Мой прогноз по этому бою. Я сделал большой анализ – 52% в пользу Даниэла Дюбуа, 48% – на Джозефа Паркера.

– Просто победа. Возможно, у Дюбуа есть удар. Я думаю, что мой прогноз – это плохой прогноз, но я верю своей команде".

Усик сообщил, что посетит вечер бокса в Саудовской Аравии.

"Да. Мы поедем на большое шоу", - сказал Александр для Ready to Fight.

Бой пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, посетит ли Джошуа бой Дюбуа - Паркер.

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