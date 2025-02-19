Стало известно, посетит ли Джошуа бой Дюбуа - Паркер
Британец может провести поединок с одним из бойцов.
Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) станет свидетелем поединка между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).
Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что Энтони посетит титульный поединок.
Бой пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В последнем поединке Дюбуа победил нокаутом Энтони Джошуа.
Паркер последний раз выходил на ринг 9 марта и победил раздельным решением судей Чжана Чжилея.
Ранее Паркер оценил вероятность встречи с Усиком.
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