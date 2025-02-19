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Стало известно, посетит ли Джошуа бой Дюбуа - Паркер

Британец может провести поединок с одним из бойцов.
Вчера, 22:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) станет свидетелем поединка между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что Энтони посетит титульный поединок.

Бой пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В последнем поединке Дюбуа победил нокаутом Энтони Джошуа.

Паркер последний раз выходил на ринг 9 марта и победил раздельным решением судей Чжана Чжилея.

Ранее Паркер оценил вероятность встречи с Усиком.

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