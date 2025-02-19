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Паркер оценил вероятность встречи с Усиком

Новозеландец подумал о возможных вариантах дальнейших поединков.
Сегодня, 08:25
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер поделился своим мнением относительно следующего соперника после возможной победы над чемпионом мира по версии IBF в его дивизионе, британцем Даниэлем Дюбуа.

Паркер считает, что имеет два основных варианта: реванш с Энтони Джошуа или объединительное сражение с Александром Усиком.

Впрочем, боксер не уверен, что события будут разворачиваться именно так.

"Нет никаких гарантий, что это будет бой-реванш с Джошуа. Вероятность этого высока, но никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Сначала нужно выйти в ринг против Дюбу и победить. Но даже в случае победы никто не может гарантировать боя с "Эй Джеем" или встречи с Усиком. Возможно, соперником станет кто-нибудь другой. Всегда есть элемент неопределенности. Сначала сосредоточусь на Дюбуа, а дальше будет видно", — приводит слова Паркера Sky Sports.

Ранее ISPORT рассказывал, чтоПаркер раскрыл свою тактику на чемпионский бой против ДаниэляДюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

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