Паркер раскрыл свою тактику на чемпионский бой с Дюбуа
Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.
По словам боксера, он должен много двигаться, чтобы победить британца.
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"Мы все знаем, что собирается делать Дюбуа. Он пойдет вперед и будет наносить удары.
Я должен быть начеку. Мне нужно быть намного лучше, чем в бою против Уайлдера и Чжилея. Дюбуа будет оказывать давление, и выбрасывать комбинации. Парень владеет большой силой. Поэтому придется больше двигаться.
У нас есть хороший план. Мы знаем, что нужно противопоставить его стилю", - приводит слова Паркера Sky Sports.
Ранее Паркер оценил возможность боя против Джошуа или Усика.
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