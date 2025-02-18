Паркер раскрыл свою тактику на чемпионский бой с Дюбуа

Джозеф вспомнил поединки против Уайлдера и Чжилея.

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, он должен много двигаться, чтобы победить британца.

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"Мы все знаем, что собирается делать Дюбуа. Он пойдет вперед и будет наносить удары.

Я должен быть начеку. Мне нужно быть намного лучше, чем в бою против Уайлдера и Чжилея. Дюбуа будет оказывать давление, и выбрасывать комбинации. Парень владеет большой силой. Поэтому придется больше двигаться.

У нас есть хороший план. Мы знаем, что нужно противопоставить его стилю", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Ранее Паркер оценил возможность боя против Джошуа или Усика.

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