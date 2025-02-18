iSport.ua
Русский Українська

Паркер раскрыл свою тактику на чемпионский бой с Дюбуа

Джозеф вспомнил поединки против Уайлдера и Чжилея.
Сегодня, 16:30
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер поделился  ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, он должен много двигаться, чтобы победить британца.

Читай также: "Это будет удача": Дюбуа изменил прогноз на свой бой с Паркером

"Мы все знаем, что собирается делать Дюбуа. Он пойдет вперед и будет наносить удары.

Я должен быть начеку. Мне нужно быть намного лучше, чем в бою против Уайлдера и Чжилея. Дюбуа будет оказывать давление, и выбрасывать комбинации. Парень владеет большой силой. Поэтому придется больше двигаться.

У нас есть хороший план. Мы знаем, что нужно противопоставить его стилю", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Ранее Паркер оценил возможность боя против Джошуа или Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Раскрыта сумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды Раскрыта сумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды
"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке "Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке
Ястремская разгромила росиянку и вышла на Швентек в 1/8 финала турнира в ОАЭ Ястремская разгромила росиянку и вышла на Швентек в 1/8 финала турнира в ОАЭ
Джима развернула украинский флаг на цветочной церемонии после гонки чемпионата мира Джима развернула украинский флаг на цветочной церемонии после гонки чемпионата мира

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа19:50
Раскрыта сумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды
Биатлон19:40
"Отличная работа": IBU отметил достижение Джимы в индивидуальной гонке
Теннис19:24
Ястремская разгромила росиянку и вышла на Швентек в 1/8 финала турнира в ОАЭ
Биатлон19:05
Джима развернула украинский флаг на цветочной церемонии после гонки чемпионата мира
Формула 118:59
Формула-1 хочет ввести дополнительное правило для Гран-при Монако
Европа18:38
Милан договорился о продлении контракта с основным полузащитником
Европа18:25
Барселона может продлить Левандовски до 2027 года
Биатлон18:00
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
Лига Чемпионов17:44
Анчелотти - о словах Гвардиолы относительно шансов на победу: На самом деле он так не думает
Биатлон17:35
Джима с рекордом попала в топ-5 индивидуальной гонки чемпионата мира, победу одержала Симон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK