iSport.ua
Русский Українська

Паркер оценил возможность боя против Джошуа или Усика

Джозеф не спешит строить планы перед поединком с Дюбуа.
Сегодня, 10:15
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер высказался о своем будущем после поединка с чемпионом мира по версии IBF в его дивизионе Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, если он победит британца, то хотел бы выйти в ринг с Александром Усиком или провести реванш с Энтони Джошуа.

Читай также: "Будущее бокса": бывший соперник Кличко расхвалил обидчика Беринчика

"Это не гарантировано будет реванш с Джошуа. Велика вероятность, что это может произойти, но никогда не знаешь, что тебя ожидает.

Нужно сначала встретиться с Дюбуа и победить, но даже после этого никто не гарантирует реванш с Энтони или бой против Усика. Возможно это будет кто-то еще. Никогда не знаешь, кого в соперники тебе приготовили. Так что нужно встретиться с Дюбуа, а там посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Паркера Sky Sports.

Ранее Паркер объяснил, почему одержит победу над Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Свитолина сыграет с лучшей датчанкой во втором круге турнира в Дубае Свитолина сыграет с лучшей датчанкой во втором круге турнира в Дубае
Экс-звезда Динамо получил повестку и присоединился к армии Экс-звезда Динамо получил повестку и присоединился к армии
"Это будет удача": Дюбуа изменил прогноз на свой бой с Паркером "Это будет удача": Дюбуа изменил прогноз на свой бой с Паркером
Ястремская сыграет с россиянкой во втором круге турнира в ОАЭ Ястремская сыграет с россиянкой во втором круге турнира в ОАЭ

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Теннис11:05
Свитолина сыграет с лучшей датчанкой во втором круге турнира в Дубае
Европа10:56
Экс-звезда Динамо получил повестку и присоединился к армии
Бокс10:50
"Это будет удача": Дюбуа изменил прогноз на свой бой с Паркером
Теннис10:25
Ястремская сыграет с россиянкой во втором круге турнира в ОАЭ
НБА10:24
НБА рассмотрит проведение соревнований 1 на 1 в Уикенде всех звезд-2026
Бокс10:15
Паркер оценил возможность боя против Джошуа или Усика
Европа и мир09:59
США и Канада вышли в финал Турнира четырех наций
Биатлон09:45
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
Украина09:30
Трансферы УПЛ: Ворскла арендовала Пасича, ЛНЗ вернул украинца из Европы
Бокс09:25
Тимоти Брэдли назвал лидера pound-for-pound - это не Усик
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK