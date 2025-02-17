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"Будущее бокса": бывший соперник Кличко расхвалил обидчика Беринчика

Шэннон Бриггс предсказал будущее для Кишона Дэвиса.
Вчера, 22:04
Кишон Дэвис и Денис Беринчик / Getty Images
Кишон Дэвис и Денис Беринчик / Getty Images

Экс-чемпион мира Шэннон Бриггс прокомментировал поражение Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) от обладателя титула WBO в легком весе Кейшона Дэвиса (13-0, 9 КО).

По словам американца, его соотечественник является очень энергичным боксером, который может войти в историю спорта.

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"Кишон выглядел сильным, быстрым, наполненным энтузиазма. Он сейчас – это комплекс всех навыков. Я думаю, он – будущее бокса. 

Дальше он должен идти еще за одним поясом. Он попытается завоевать все титулы. Это то, что ему нужно. Когда твое имя сияет, когда ты должен идти за еще несколькими титулами и подниматься по весовым дивизионам. Он должен быть гибким", - сказал Бриггс для Fight Hub TV.

В четвертом раунде Кишон победил нокаутом Беринчика.

Ранее Бриедис назвал причину поражения Беринчика от Дэвиса.

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