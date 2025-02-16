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"Я лучше, чем он": Паркер объяснил, почему одержит победу над Дюбуа

Новозеландец уверен, что способен отобрать титул у британского чемпиона.
Сегодня, 16:18
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от будущего боя против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам новозеландца, он способен одержать победу, потому что просто считает себя лучшим боксером, чем его соперник.

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"Я действительно считаю, что я лучше, чем он как боксер. Я знаю, что Даниэль Дюбуа очень уверен в себе, но так и должно быть, учитывая его последние выступления.

Тем не менее я работал в этом лагере очень усердно. Я ждал этой возможности. Это мой шанс стать двукратным чемпионом мира", - приводит слова Паркера The Ring.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Александр Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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