Усик назвал фаворита боя Дюбуа - Паркер

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о поединке обладателя титула IBF и его бывшего соперника Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера.

Украинский боксер рассказал, что считает британца небольшим фаворитом боя.

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"22 февраля будет отличный поединок. Я готов подраться с победителем боя между Даниэлем и Джозефом.

Кто победит в их поединке? Я даю 52 процента Дюбуа и 48 процентов Паркеру", - сказал Усик в интервью talkSPORT.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.

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