Теофимо Лопес жестко высмеял Дэвиса из-за обвинений Беринчика в расизме

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе американец Теофимо Лопес отреагировал на скандал с участием Кишона Дэвиса и Дениса Беринчика.

Американец высмеял своего соотечественника перед боем с украинцем.

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Лопес опубликовал видео, на котором Дэвис обвиняет Дениса в том, что он прислал ему бананы в номер. В это время Лопес смеется и ест банан.

"Сделаем бокс снова великим", - подписал видео Теофимо.

Ранее Беринчик отреагировал на обвинения Дэвиса в расистском подарке.

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