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"Не хочу много об этом говорить": Красюк отреагировал на расистский скандал с Беринчиком

Известный промоутер отверг причастность украинского боксера к подарку с подтекстом сопернику.
Сегодня, 14:29
Денис Беринчик с командой / Getty Images
Денис Беринчик с командой / Getty Images

Американец Кейшон Дэвис накануне обвинил Дениса Беринчика в расизме. Украинец якобы послал ему коробку с бананами. Промоутер Александр Красюк прокомментировал ситуацию Fight Hub TV.

"Я не хочу много об этом говорить. Для меня очевидно, что кто-то с плохими намерениями пытался раздуть ситуацию. Денис – чемпион, уважаемый боец, человек, который много лет в боксе, следит за этим спортом и занимается исключительно им", – заявил менеджер.

По словам Красюка, о "подарке" для Дэвиса он узнал от тренера американского боксера. В то же время украинский промоутер заверил, что понятия не имеет, кто мог прислать претенденту эту упаковку.

К слову, ранее Беринчик выбрал желаемого соперника в следующем бою.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Александр Красюк

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