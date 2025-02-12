Кейшон обвинил Беринчика в расизме

Американский боксер легкого веса Кейшон Дэвис (12-0, 8 КО) обвинил чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) в расизме.

Спортсмен опубликовал пост в X, в котором показал коробку с бананами и арбузом.

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"Я хочу обратить внимание на то, что этот человек приехал в Америку, чтобы подарить мне бананы и арбуз с запиской. Это непрофессионально, и я считаю, что это расизм. Теперь этот бой стал для меня еще более личным.

Вы все слышали, что я сказал – этот человек принес коробку бананов и арбуз. Он привез коробку бананов и арбуз в Америку, чтобы доставить их в мой номер, принести в мой номер, и я воспринял это как расизм. Так что у меня есть для него ответ".

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее стало известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом.

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