Дэвис словесно наехал на Беринчика во время битвы взглядов

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет поединок против Кишона Дэвиса (12-0, 8 КО).

Боксеры провели встречу, на которой сошлись в дуэли взглядов.

Во время процедуры Дэвис наехал на украинца, начав оскорблять его. В конце охранники отвели Кишона от Беринчика.

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее стало известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!