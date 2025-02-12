iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дэвис словесно наехал на Беринчика во время битвы взглядов

Украинец проведет первую защиту пояса.
Сегодня, 22:18
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет поединок против Кишона Дэвиса (12-0, 8 КО).

Боксеры провели встречу, на которой сошлись в дуэли взглядов.

Во время процедуры Дэвис наехал на украинца, начав оскорблять его. В конце охранники отвели Кишона от Беринчика.

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее стало известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом
NaVi Junior сыграют украинское дерби в финале квалификации PGL Wallachia Season 4 NaVi Junior сыграют украинское дерби в финале квалификации PGL Wallachia Season 4
УХЛ: Сокол переиграл Кременчуг, Шторм разбил Крыжинку УХЛ: Сокол переиграл Кременчуг, Шторм разбил Крыжинку
Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом
Киберспорт22:20
NaVi Junior сыграют украинское дерби в финале квалификации PGL Wallachia Season 4
Бокс22:18
Дэвис словесно наехал на Беринчика во время битвы взглядов
Украина21:58
УХЛ: Сокол переиграл Кременчуг, Шторм разбил Крыжинку
Лига Чемпионов21:47
Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче
Лига Чемпионов21:39
Лига чемпионов: Фейенорд примет Милан, Селтик встретится с Баварией, Трубин отправится в Монако
Бокс21:25
"Следующая остановка – Голливуд": менеджер Усика сделал заявление о будуще украинца
Европа21:07
Дортмундская Боруссия готовится к большой летней распродаже
Европа20:28
Португальский клуб объявил сразу о девяти трансферах
Европа19:55
Ювентус хочет удержать в команде форварда сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK