Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом - рекордный гонорар

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19−0, 9 КО) проведет поединок против Кишона Дэвиса (12−0, 8 КО).

Как сообщает Чемпион, украинский боксер за этот бой получит самый большой гонорар за всю свою профессиональную карьеру.

Беринчик заработает около 400 тысяч долларов.

До этого рекордный гонорар Денис получил за поединок с Эмануэлем Наваррете, который состоялся в Сан-Диего (США) 18 мая 2024 года. Тогда украиец получил 300 тысяч долларов.

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Дэвис набросился на Беринчика с дерзкими угрозами.

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