"Надеру тебе задницу": Дэвис набросился на Беринчика с дерзкими угрозами

Американец Кишон Дэвис пригрозил чемпиону мира по версии WBO в легком весе украинцу Денису Беринчику во время их первой дуэли взглядов перед титульным боем.

Американский боксер выразил уверенность, что заберет пояс, пообещав расправиться с соперником.

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"Этот пояс будет моим. Можешь пока оставить его у себя, но я заберу его. Это немного личное. Я надеру тебе задницу. Я сниму свой пояс и надеру тебе задницу, после чего будет провозглашен новый чемпион.

У тебя есть еще пара дней с поясом, а в пятницу он будет моим. Все завершится в пятницу", - приводит Boxing News 24 слова Дэвиса во время битвы взглядов.

Бой Беринчика и Дэвиса состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик отреагировал на неуважительно отношение со стороны Дэвиса.

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