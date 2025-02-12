Беринчик и Дэвис провели первую дуэль взглядов, едва не устроив драку

Чемпион мира по версии WBO в легком весе украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) в своем ближайшем бою проведет дебютную защиту титула против американца Кишона Дэвиса (12-0, 8 KO).

Поединок состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

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Перед боем будущие соперники впервые встретились лицом к лицу, устроив традиционную дуэль взглядов.

Источник: Top Rank

Психологическая битва сначала проходила нормально и даже казалась дружелюбной, пока ситуация не стала накаляться из-за провокаций Дэвиса. Американский боксер попытался отобрать титул у Беринчика, но тот еще отреагировал спокойно и с улыбкой.

Источник: Top Rank

Источник: Top Rank

Источник: Top Rank

Источник: Top Rank

Тем не менее Дэвис не успокоился и начал дерзко рассказывать оппоненту, как он с ним разберется, раз за разом продолжая дергать за пояс. После самой битвы взглядов американец преследовал Беринчика на месте проведения события, украинский чемпион рвался ответить, а командам боксеров пришлось стать между ними, чтобы предотвратить преждевременную схватку.

Ранее сообщалось, что Беринчик ожидает шахматную партию в бою с Дэвисом.

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