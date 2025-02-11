"Ему будет неудобно": Беринчик ожидает шахматную партию в своем следующем бою

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с перспективным американцем Кишоном Дэвисом.

По словам украинца, боксеры проведут тактический поединок, в котором Дэвису будет сложно противостоять.

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"Мы сразу согласились, обрадовались и с новыми силами приехали покорять США. У Кишона нет большой профессиональный опыт. У него возникнут проблемы в этом бою, потому что он никогда не боксировал с соперниками, которые умеют менять стойки и хорошо двигаются на ногах. Его ждут большие проблемы.

Нас больше ждет тактическая шахматная партия, так как Дэвис понимает, что я тоже в любителях завоевал на Олимпиаде серебряную медаль. Кишон попытается тактически переиграть меня, но ему будет неудобно драться со мной. Потому что я боксирую в разных стойках и буду смещаться под разными углами", - сказал Денис для FightHype.com.

Бой Дениса и Кишона состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Беринчик назвал приоритетного соперника.

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