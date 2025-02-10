"Вижу землю, которую мы теряем": Беринчик высказался про Донбасс

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) высказался по поводу полномасштабного вторжения рф в Украину.

По словам боксера, оккупантам удается захватывать новые территории из-за количества людей.

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"Из которого я региона, из Донбасса. Я вижу ту землю, где я был, которую мы теряем, потому что враг преобладает в количестве людей. Своей медийностью собираем деньги. Я что-то своим друзьям ищу: ремонт автомобиля, или это автомобиль, или старлинк, или это "птичка". Вдохновляем, всех мы вдохновляем украинцев делать большие дела.

Украинцы тратят свое здоровье прежде всего, свое время, ну и свои деньги. Они вкладываются на 100% и враг имеет преимущество где-то от 1 до 15 или до 20. Это сильно с их стороны, мы сильная нация. И казацкому роду нет перевода", - приводит слова Беринчика Top Rank Boxing.

Свой следующий бой украинец проведет с американским боксером Кишоном Дэвисом (11-0, 7KO). Поединок пройдет 14 февраля в Нью-Йорке.

Ранее Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком.

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