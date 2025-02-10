"Британия станет центром бокса": Уоррен назвал роль Усика в спорте

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением по поводу супертяжелого дивизиона.

По словам функционера, британский бокс стал бы центром дивизиона, если бы не украинский чемпион Александр Усик.

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"Уберите Усика - и Британия становится центром супертяжелого дивизиона. Когда я начинал в спорте, Британия имела хороших бойцов - Генри Купера, Джо Багнера, легенды своего времени - но ни один не стал чемпионом мира. Все были американцами.

Посмотрите сейчас - все британцы. И с кем бы ни дрался Усик, он будет британцем. 95% лучших боксеров дивизиона - британцы", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Усик последние шесть поединков провел против британцев (Тони Беллью, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри). Последний соперник украинца не из Великобритании - американец Чез Уизерспун в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент.

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