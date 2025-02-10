"Это явное преувеличение": Беллью дерзко раскритиковал потенциального соперника Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением по поводу Мартина Баколе

Эксперт считает, что конголезский супертяжеловес не является потенциальным королем дивизона.

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"Баколе называют пугалом супертяжелого веса, но я думаю, что на самом деле это немного нонсенс. Он хороший боец, сильный. Но я считаю, что вы немного пускаете туман, когда говорите, что он самый избегаемый супертяжеловес в мире. Одна большая победа над Джаредом Андерсоном не делает тебя покорителем мира.

Баколе даже можно назвать переоцененным, потому что хоть убей, но я не понимаю, почему он не хочет провести реванш с Майклом Хантером. Если бы меня кто-то победил в близком бою, то я бы устроил реванш", - приводит слова Тони Seconds Out.

Ранее Чисора объяснил, почему он может быть интересен Усику и Дюбуа.

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