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Чисора объяснил, почему он может быть интересен Усику и Дюбуа

Британский супертяжеловес оценил вероятность боев с чемпионами дивизиона.
Сегодня, 11:58
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора высказался о вероятности боев против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа.

Британский боксер считает, что поединок с ним может быть выгодным в финансовом плане.

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"Я не могу сказать, кто станет моим соперником. Но когда бой объявят, все полюбят меня.

Все говорят, что я не достоин драться с Усиком или Дюбуа, но они забывают, что я продаю арены. Бокс - это бизнес. Я бизнесмен. Скажите мне, кто продает больше чем я? Назовите мне имя этого парня. Как его зовут?" - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер пообещал Чисоре большой бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

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