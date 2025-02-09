Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника

Британец после победы над Валлином решил определиться с финальным шагом в карьере.

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора одержал победу единогласным решением судей над шведским боксером Отто Валлином.

После своего успешного поединка британец задержался в ринге и попросил болельщиков, присутствовавших в зале, определить, кто станет его следующим соперником.

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Чисора продемонстрировал фото обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика, экс-чемпиона Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, владеющего поясом IBF. Британец предложил фанатам выбрать, с кем ему стоит провести свой 50-й бой, который должен стать для него последним на профессиональном ринге.

Публика поддержала вариант реванша с Усиком, которому Чисора в 2020 году уступил единогласным решением судей во втором бою украинца в супертяжелом весе. Также фанаты одобрительно отнеслись к идее его встречи в ринге с Джошуа. А вот поединок с Дюбуа поддержки от болельщиков не получил.

Oleksandr Usyk ❓

Daniel Dubois ❓

Anthony Joshua ❓@DerekWarChisora lets the people decide his 50th and final opponent! #ChisoraWallin | LIVE on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/eZej0XXnjL — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 8, 2025

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Валлин.

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