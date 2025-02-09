Чисора с рассечением дважды уложил и одолел Валлина

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) одержал убедительную победу в бою против шведского представителя дивизиона Отто Валлина (27-3, 15 КО).

Элиминатор по линии IBF в хэвивейте состоялся на Co-op Live Arena в Манчестере, Англия, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: "Я не хочу, чтобы он продолжал": Уоррен назвал боксера, который должен завершить карьеру

Источник: Getty Images

Чисора от начала противостояния работал первым номером и оказывал давление на соперника. Валлин же преимущественно действовал пассивно и пытался избежать натиска оппонента, работая джебом и держа дистанцию, что, впрочем, не мешало британскому ветерану доносить свои удары.

Источник: Getty Images

Ближе к середине боя у Чисоры возникли проблемы из-за рассечения над правым глазом. В шестой трехминутке рефери даже остановил поединок, чтобы врач осмотрел окровавленного британца, но тому позволили продолжить драться.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Чисора продолжил и довел схватку до закономерного итога. В девятом раунде Валлин попытался зажать соперника в углу, но тот сконтратаковал отличным ударом справа - швед попятился, потерял равновесие и оказался на настиле ринга.

Источник: Getty Images

А под занавес поединка Чисора еще раз отправил в нокдаун своего оппонента. На последних секундах британский боксер набросился на соперника, а тот не устоял под его ударами, снова упав - сразу же прозвучал финальный гонг.

Источник: Getty Images

DEREK CHISORA KNOCKS OTTO WALLIN DOWN AGAIN 💣@DerekWarChisora lands a big second knockdown at the end of the fight!#ChisoraWallin | LIVE on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/0QqSICqMkE — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 8, 2025

Как итог, победы Чисоры единогласным решением судей со счетом 117-109, 114-112, 116-110.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри впервые появился на публике после поражения в реванше с Александром Усиком, посетив вечер бокса, который возглавил бой Чисора - Валлин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!