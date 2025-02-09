iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора с рассечением дважды уложил и одолел Валлина

Британский ветеран уверенно разобрался со шведом в элиминаторе IBF.
Сегодня, 09:55
Чисора победил Валлина / Getty Images
Чисора победил Валлина / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) одержал убедительную победу в бою против шведского представителя дивизиона Отто Валлина (27-3, 15 КО).

Элиминатор по линии IBF в хэвивейте состоялся на Co-op Live Arena в Манчестере, Англия, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: "Я не хочу, чтобы он продолжал": Уоррен назвал боксера, который должен завершить карьеру

Источник: Getty Images

Чисора от начала противостояния работал первым номером и оказывал давление на соперника. Валлин же преимущественно действовал пассивно и пытался избежать натиска оппонента, работая джебом и держа дистанцию, что, впрочем, не мешало британскому ветерану доносить свои удары.

Источник: Getty Images

Ближе к середине боя у Чисоры возникли проблемы из-за рассечения над правым глазом. В шестой трехминутке рефери даже остановил поединок, чтобы врач осмотрел окровавленного британца, но тому позволили продолжить драться.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Чисора продолжил и довел схватку до закономерного итога. В девятом раунде Валлин попытался зажать соперника в углу, но тот сконтратаковал отличным ударом справа - швед попятился, потерял равновесие и оказался на настиле ринга.

Источник: Getty Images

А под занавес поединка Чисора еще раз отправил в нокдаун своего оппонента. На последних секундах британский боксер набросился на соперника, а тот не устоял под его ударами, снова упав - сразу же прозвучал финальный гонг.

Источник: Getty Images

Как итог, победы Чисоры единогласным решением судей со счетом 117-109, 114-112, 116-110.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри впервые появился на публике после поражения в реванше с Александром Усиком, посетив вечер бокса, который возглавил бой Чисора - Валлин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Отто Валлин

Статьи по теме

"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком "Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком
Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый спарринг после матчей Лиги чемпионов Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый спарринг после матчей Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Украина13:00
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый спарринг после матчей Лиги чемпионов
Европа12:52
Довбик вернулся в стартовый состав Ромы на матч с Венецией
Бокс12:40
Бокс: расписание боев
Бокс12:30
Сауль Альварес будет драться за звание абсолютного чемпиона
Европа12:22
Тер Штеген может помочь Барселоне в концовке сезона
Бокс11:58
"Хочу бой прямо сейчас": Чисора заявил о намерении встретиться в ринге с Усиком
Европа11:35
Лучший форвард Серии А отказал саудовскому клубу
Бокс11:25
Усик, Джошуа, Дюбуа: Чисора устроил шоу в ринге, попросив фанатов выбрать ему соперника
Европа10:52
Новичок Фиорентины привлек внимание английских грандов
Бокс10:40
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK