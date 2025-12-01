Уайт готов подписать контракт на бой с Чисорой. Решение за Дереком

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт сообщил, с кем хочет провести бой в следующем году.

По информации talkSPORT, Диллиан хочет бой с Дереком Чисорой. Сторона британца готова подписать контракт на этот поединок, однако представители Чисоры пока не дают зелёный свет на бой.

Ранее сообщалось, что бой может пройти 13 декабря этого года, но команда Дерека отправила отказ на проведение поединка. Теперь менеджер Уайта настаивает, чтобы бой состоялся в первом квартале 2026 года.

Добавим, что Уайт дважды побеждал Чисору — в 2016 и 2018 годах.

Напомним, свой последний поединок Уайт провёл в августе 2025 года - тогда он проиграл Мозесу Итауме.

