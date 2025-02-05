"Я не хочу, чтобы он продолжал": Уоррен назвал боксера, который должен завершить карьеру
Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением по поводу Дерека Чисоры (35-13, 23 КО).
Функционер призвал британца завершить карьеру после поединка с Отто Валлиным.
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"У него не было легких поединков. Он сражался со всеми, кто был на его пути, и единственная вещь, которую он всегда делал – выкладывался на все 100%. Это то, что вы получаете всякий раз, когда он выходит в ринг. Дерек ничего не оставляет вне ринга – все отдает там, и фанаты его за это обожают.
Я несколько лет назад был уверен, что он уже завершил свою карьеру. Надеюсь, что он пройдет через этот бой в субботу.
Я не хочу, чтобы он продолжал после 50-го боя, потому что с возрастом каждый удар, который он пропускает, будет сказываться", - приводит слова промоутера DAZN.
8 февраля Чисора проведет поединок против Отто Валлина, который станет для него 49-м в карьере.
Ранее тренер назвал боксера, который победит Усика.
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